Розміщення західних військ в Україні: експерт назвав умову

Миротворча місія в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Розміщення підрозділів західної коаліції допускається тільки в одному випадку. Йдеться про ситуацію, коли вони будуть частиною коаліційних сил, яка відбиватиме збройну агресію Російської Федерації вже на країни НАТО.

Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський.

“І саме тому, що я маю досвід миротворчих місій, я настільки категоричний, відкидаючи всіляку ідею розгортання миротворчої місії на території України. Миротворча місія може бути розгорнута, якщо до цієї згоди прийшли обидві сторони конфлікту”, — акцентував він.

Реклама

Експерт додає: РФ навіть потенційно не розглядає розгортання будь-яких підрозділів на території України. Нас би влаштувала миротворча місія на міжнародно встановлених кордонах між Україною та Російською Федерацією та організація контролю ситуації в українській Республіці Крим.

“Усе решта — це деталі, від яких ми знаходимося так далеко, як і були 25 лютого 2022 року. Тому нині говорити ефективність місії неможливо”, — завершив Грабський.

Нагадаємо, керівництво агресорки Росії навряд чи зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню в Україні. Натомість Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити війну.