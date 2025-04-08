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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: які наслідки
ДСНС вже ліквідувала наслідки атаки.
Росія вдарила по Самарівському району Дніпропетровської області. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
«Ворог завдав удару по інфраструктурі в Самарівському районі. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Пошкоджена інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків та магазин», — йдеться в повідомленні.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Для ліквідації наслідків удару було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.
Нагадаємо, вночі РФ вдарила балістикою і дронами.