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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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529
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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: які наслідки

ДСНС вже ліквідувала наслідки атаки.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки обстрілу

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Росія вдарила по Самарівському району Дніпропетровської області. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Ворог завдав удару по інфраструктурі в Самарівському районі. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Пошкоджена інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків та магазин», — йдеться в повідомленні.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Для ліквідації наслідків удару було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Пожежники ліквідують наслідки обстрілу / © ДСНС

Нагадаємо, вночі РФ вдарила балістикою і дронами.

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