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- Украина
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Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия
ГСЧС уже ликвидировала последствия атаки.
Россия ударила по Самаровскому району Днепропетровской области. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
«Враг нанес удар по инфраструктуре в Самаровском районе. В результате попадания произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Повреждена инфраструктура, 6 многоквартирных домов и магазин», — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации последствий удара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц спецтехники ГСЧС.
Напомним, ночью РФ ударила баллистикой и дронами.