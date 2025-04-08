Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

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Россия ударила по Самаровскому району Днепропетровской области. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Враг нанес удар по инфраструктуре в Самаровском районе. В результате попадания произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Повреждена инфраструктура, 6 многоквартирных домов и магазин», — говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации последствий удара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц спецтехники ГСЧС.

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Напомним, ночью РФ ударила баллистикой и дронами.