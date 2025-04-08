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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
529
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия

ГСЧС уже ликвидировала последствия атаки.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Россия ударила по Самаровскому району Днепропетровской области. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Враг нанес удар по инфраструктуре в Самаровском районе. В результате попадания произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Повреждена инфраструктура, 6 многоквартирных домов и магазин», — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации последствий удара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц спецтехники ГСЧС.

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

Напомним, ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

Дата публикации
Количество просмотров
529
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