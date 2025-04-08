Трамп поддержал первый в США триллионный бюджет на оборону

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация утвердит оборонный бюджет в размере «приблизительно» 1 трлн дол.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мы очень внимательно относимся к расходам, но армию мы должны строить и укреплять, ведь в мире сейчас много опасных сил», — заявил Трамп 7 апреля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

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Президент США добавил, что его администрация утвердит бюджет, который станет «самым большим из всех, что мы когда-либо делали для армии».

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В то же время министр обороны Пит Хегсет дополнил это заявление в Сети.

«Скоро: первый триллионный бюджет Министерства обороны. Президент Дональд Трамп восстанавливает нашу армию — и быстро», — говорилось в заявлении главы Пентагона.

Американская администрация пока не обнародовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство работает по действующему в этом году временному механизму финансирования. Ожидается, что проект бюджета появится только весной.

Издание напомнило, что экс-министр обороны США Ллойд Остин ранее рекомендовал правительству увеличить расходы на оборону примерно на 50 млрд дол. на 2026 год. Эти изменения могли бы привести к тому, что бюджет Пентагона превысит 1 трлн в течение последующих лет.

Напомним, в феврале Хегсет приказал руководству Пентагона и всем военным ведомствам США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.