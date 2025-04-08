Бариста объяснил, безопасно ли пить растворимый кофе: подробности

Растворимый кофе: что в его составе и действительно ли он хуже натурального / © pixabay.com

Реклама

Растворимый кофе вызывает немало споров: одни считают его вредным, другие — удобным и приемлемым напитком.

Профессиональный барист Руслан Карелашвили в интервью рассказал, из чего ее изготовляют и действительно ли стоит ее пить.

По словам эксперта, сейчас на рынке есть качественный растворимый кофе, который изготавливают из свежеобжаренных зерен высокого качества.

Реклама

«Пока такой производитель только один. Этот продукт отличается, но не кардинально от фильтр-кофе, который я завариваю ручным методом. Если мы говорим о растворимом кофе как чистом продукте, то это просто кофе, его можно пить. Мифы о каштанах или желудях следует забыть», — объяснил бариста.

Специалист отмечает, что технологически дороже сделать кофе не из кофе, поэтому такие случаи фальсификации – редкость.

Несмотря на то, что растворимый кофе действительно делают из натуральных зерен, производители чаще всего используют низкокачественное сырье, чтобы снизить себестоимость.

«Растворимый кофе – это очень сложная технология. Если мы берем качественные зерна, то себестоимость такого напитка становится вдвое выше. Поэтому производители преимущественно выбирают дешевое сырье, которое влияет на конечный вкус и качество продукта», – отметил Руслан Карелашвили.

Именно поэтому большинство людей знакомятся с кофе именно из-за дешевой растворимой версии, которая не может конкурировать с качественно приготовленным натуральным кофе.

Бариста отмечает: любые добавки меняют вкус кофе. Некоторые люди добавляют гвоздику, кардамон, мускатный орех, но если таких специй многовато, вкус самого кофе полностью теряется.

Также популярный вариант – кофе с молоком. Однако, по словам эксперта, это изменяет сущность напитка.

«Фактически вы пьете просто окрашенное молоко. Это не означает, что такие приложения запрещены, но это самообман, ведь вкус настоящего кофе теряется», – объяснил специалист.

Напомним, кофе, несмотря на некоторые свои преимущества, действительно изменяет кислотно-щелочной баланс и выводит из организма такой важный микроэлемент как кальций.