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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как хранить бананы, чтобы они неделями не чернели

Как и любой продукт, бананы имеют свой срок годности.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Одним из самых любимых фруктов у людей считается банан

Одним из самых любимых фруктов у людей считается банан / © Associated Press

Бананы неделями будут оставаться свежими и не покрываться коричневыми пятнами, если следовать нескольким советам хранения этих фруктов.

Вернувшись домой из магазина, банановую кожуру следует завернуть в пищевую фольгу. Именно через плодоножку бананы выделяют больше всего этилена — газа, ускоряющего их созревание. Благодаря этому простому методу бананы дольше сохранят свой великолепный желтый цвет.

Вдобавок, если вы хотите дольше наслаждаться их свежестью, кроме заделки корня в фольгу, повесьте их на веревку над кухонной стойкой.

Такая возможность есть не у всех (а кому-то этот вариант кажется слишком странным), поэтому бананы можно поместить еще и в корзину, обеспечивающую должную вентиляцию. Это замедлит процесс созревания и появления на них коричневых пятен, а затем и потемнения.

Что влияет на длительность хранения фруктов

На длительность хранения бананов влияют такие факторы как температура, освещенность и влажность. Следует сразу воздержаться от покупки плодов на распродаже. Выбирайте только те бананы, имеющие желтую кожуру и твердую плоть на ощупь.

Чем выше температура, тем быстрее идет созревание и тем быстрее наступит процесс гниения. Оптимальной температурой воздуха будет 12-14 градусов Цельсия.

Влажность воздуха должна быть в пределах 60-80 процентов, кроме того, плоды банана не стоит держать под прямыми солнечными лучами.

Раньше мы писали, зачем мыть бананы перед употреблением. Больше об этом читайте в новости.

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