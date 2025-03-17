Бананы полезны, но не для всех: как может навредить фрукт

Бананы любят и взрослые и дети. Эти фрукты сладкие, вкусные и очень полезные. Они богаты витаминами группы B: B1, В2 и В6; витамин С; железо; кальций и калий; фтор и фосфор. Впрочем, в некоторых случаях бананы могут и навредить организму.

О вреде бананов – читайте в материале ТСН.ua.

1. Специалисты советуют ограничиться двумя-тремя небольшими бананами в день, чтобы получить максимум пользы и не превысить дневную норму углеводов и калорий. Эти фрукты медленно перевариваются, поэтому людям с лишним весом лучше не злоупотреблять ими. Кроме того, если переесть, то может появиться чувство тяжести и вздутие живота.

2. Бананами не следует увлекаться людям, имеющим проблемы с тромбами или сосудами. Фрукты сгущают кровь и повышают ее вязкость. Поэтому в таких случаях лучше избегать ежедневного употребления бананов.

3. Бананы содержат много углеводов и имеют большое содержание фруктозы. Поэтому этот фрукт следует с осторожностью включать бананы в рацион нужно людям с сахарным диабетом и ожирением.

4. В бананах содержится калий. Именно поэтому людям с заболеваниями почек, имеющих высокий уровень калия в крови, следует ограничить потребление этого фрукта.

5. Бананы содержат олигофруктаны. Они могут вызвать неприятные симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника. Это проявляется болями в животе и вздутием.

Напомним, ранее мы писали о том, почему бананы быстро чернеют и становятся мягкими.

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