Бананы чернеют и становятся мягкими: как правильно хранить фрукт

Часто бананы теряют свежесть еще до того, как мы съедим их.

Бананы очень быстро созревают. Впрочем, ускорить этот процесс можно также, если неправильно их сохранять. Тогда на желтой шкурке появятся темные пятна, а плод станет мягким.

Как сохранить бананы свежими, сообщает издание Daily Wrap.

Почему бананы чернеют?

Бананы чернеют из-за действия этилена. Это газ, выделяемый плодами во время созревания. Особенно активно это происходит в теплой и влажной среде. Этилен усиливает распад хлорофилла, поэтому цвет кожуры изменяется с желтого на коричневый и даже черный.

Если хранить бананы рядом с другими фруктами, например яблоками, то это будет способствовать быстрому созреванию. Если поместить бананы в холодильник, кожура также почернеет быстрее, но его внутренняя часть может дольше оставаться свежей.

Как и где хранить бананы ?

Чтобы бананы дольше оставались свежими, не стоит их класть с яблоками или другими фруктами, выделяющими этилен.

Кроме того, можно завернуть концы бананов – со стороны плодоножки – пищевой пленкой или фольгой. Это снизит выделение этилена и замедлит процесс созревания.

Также можно повесить бананы на специальную подставку , что предотвращает их деформацию и минимизирует риск повреждения кожуры, что ускоряет потемнение.

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