Возможно, вы делали это неправильно: как и где хранить яйца

Чтобы сырые яйца оставались полезными и не испортились, их нужно правильно хранить.

Существует много мнений, как и где лучше хранить сырые яйца. Без преувеличения – большинство за нас кладет их в холодильник сразу сразу после покупки. Кто хранит в картонной упаковке, кто выкладывает в специальные пластиковые контейнеры. Иногда хозяйки, проживающие в частных домах, хранят яйца в прохладных комнатах.

Как же и где хранить яйца? ТСН.ua собрал разные мнения по этому поводу.

Портал The Mirror со ссылкой на специалисты компании Egg Info пишет, что яйца следует хранить при стабильной температуре ниже 20°C, избегая перепадов между холодными и теплыми местами. Выбор места хранения зависит от условий кухни.

"Лучше всего хранить яйца в холодильнике — там температура остается постоянной, и они дольше сохраняют свежесть", — подчеркивают эксперты.

Также они советуют хранить яйца в оригинальной упаковке, а перекладывать их на полку для яиц в холодильнике. Они объясняют, что упаковка защищает продукт от повреждений и помогает сохранить свежесть.

"Яичная скорлупа имеет поры, через которые могут проникать запахи и бактерии. Картонная коробка минимизирует этот риск, а содержит информацию о сроке годности", — пишет Mirror.

Заметим, что в холодильнике яйца могут храниться 60 дней при температуре от 0 до +8°C, без холодильника – примерно 7 дней. Хранить яйца в дверце холодильника ошибка, так как там температура гораздо выше допустимой — примерно +10-15°С). Для хранения яиц в холодильнике следует использовать термолотки из бумаги или пенопласта.

Национальный стандарт Украины также регулирует хранение куриных пищевых яиц. ДСТУ указывает, что свежие яйца можно хранить при температуре от 0 до 20 до семи дней. Если за это время продукт не реализовался, его относят к классу "столовых" и позволяют хранить до 25 дней.

Напомним, мы писали о том, чем отличаются белые куриные яйца от коричневых.

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