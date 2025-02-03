Можливо, ви робили це неправильно: як і де зберігати яйця

Щоб сирі яйця залишалися корисними і не зіпсувалися, їх потрібно правильно зберігати.

Існує багато думок, як і де краще зберігати сирі яйця. Без перебільшення – більшість із нас кладе їх до холодильника одразу після купівлі. Хтось зберігає в картонному пакованні, хтось викладає до спеціальних пластикових контейнерів. Іноді господині, які мешкають у приватних будинках, зберігають яйця у прохолодних кімнатах.

Тож як і де зберігати яйця? ТСН.uа зібрав різні думки з цього приводу.

Портал The Mirror з посиланням на фахівців з компанії Egg Info пише, що яйця треба зберігати за стабільної температури нижче 20°C, уникаючи перепадів між холодними й теплими місцями. Вибір місця зберігання залежить від умов на кухні.

"Найкраще зберігати яйця в холодильнику – там температура залишається постійною, і вони довше зберігають свіжість", – наголошують експерти.

Також вони радять зберігати яйця в оригінальному пакованні, а не перекладати на полицю для яєць у холодильнику. Вони пояснюють, що паковання захищає продукт від пошкоджень і допомагає зберегти свіжість.

"Яєчна шкаралупа має пори, через які можуть проникати запахи та бактерії. Картонна коробка мінімізує цей ризик, а ще містить інформацію про термін придатності", – пише Mirror.

Зауважимо, що в холодильнику яйця можуть зберігатися 60 днів за температури від 0 до +8°C, без холодильника – приблизно 7 днів. Зберігати яйця у дверцятах холодильника – помилка, бо там температура набагато вища за допустиму – приблизно +10-15°С. Для зберігання яєць у холодильнику треба використовувати термолотки з паперу або пінопласту.

Національний стандарт України також регулює зберігання курячих харчових яєць. ДСТУ зазначає, що свіжі яйця можна зберігати за температури від 0° до 20° до семи днів. Якщо за цей час продукт не реалізувався, його відносять до класу "столових" і дозволяють зберігати до 25 днів.

Нагадаємо, ми писали про те, чим відрізняються білі курячі яйця від коричневих.

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