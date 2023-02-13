Довго не будуть псуватися: як правильно зберігати лимони

Їсти лимони корисно, адже вони містять чимало вітамінів і мінералів. Однак, потрібно знати, як зберігати лимони, щоб вони довго не псувалися. Існує кілька способів, про які можна прочитати в матеріалі ТСН.ua.

Як зберігати цілі лимони: п'ять способів

Якщо вам потрібно зберегти лимон свіжим впродовж кількох днів, можна загорнути його в пергаментний папір чи паперову кальку, а потім покласти в холодильник. Класти його краще у відділення для фруктів. В такому вигляді лимон зберігатиметься близько тижня.

Щоб зберігати цілі лимони трохи довше, знадобиться вода. Плоди потрібно скласти у скляну банку (не надто щільно, тому обирайте велику ємність), залити холодною водою. Не забувайте кожні два дні міняти воду, ретельно промиваючи кожен лимон.

Цілі лимони також довго зберігаються у ємності без кисню. Для цього потрібно взяти досить велику банку, простерилізувати її, поскладати в неї плоди, поставити всередину маленьку свічку, підпалити її і щільно закрутити кришку. За коротких проміжок часу свічка "спалить" весь кисень і лимони будуть зберігатися справді довго.

А ще можна використовувати пісок, який потрібно спочатку добре висушити і насипати у ящик тонким шаром (приблизно 3 см). Далі скласти лимони, загорнуті у пергаментний папір. Зверху засипати ще піском.

Лимони можна обробити розтопленим воском. Наносити його можна за допомогою пензеля, щоб вийшов тонкий шар. Зачекайте, поки віск повністю застигне, а потім складіть всі плоди у вентильований ящик.

Як зберегти розрізаний лимон

Якщо лимон розрізати, то він починає дуже швидко засихати. Однак, є три способи, щоб його зберегти свіжим трішки довше.

Зріз лимона рекомендується посипати сіллю, потім перевернути і покласти на блюдце зрізаною половиною вниз. Тепер плід можна прибрати в комору чи у холодильник.

Можна також зберігати лимони з цукром. Для цього плід потрібно нарізати на тонкі пластинки, пересипати кожну цукром і скласти у контейнер. Так він залишатиметься свіжим декілька днів. Тонкі пластинки можна відразу додавати у чай.

Якщо у вас залишилося дуже багато розрізаних лимонів, можна зберігати їх так. Подрібнити всі плоди за допомогою м'ясорубки чи блендера, змішати іх цукром, а потім скласти в будь-яку скляну ємність. Така суміш зберігатиметься в холодильнику досить довго.

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