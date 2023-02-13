Долго не будут портиться: как правильно хранить лимоны

Есть лимоны полезно, ведь в них содержится немало витаминов и минералов. Однако нужно знать, как хранить лимоны, чтобы они долго не портились. Существует несколько способов, о которых можно прочесть в материале ТСН.ua.

Как хранить целые лимоны: пять способов

Если вам нужно сохранить лимон свежим в течение нескольких дней, можно завернуть его в пергаментную бумагу или бумажную кальку, а затем положить в холодильник. Класть его лучше в отделение для фруктов. В таком виде лимон будет храниться около недели.

Чтобы хранить целые лимоны подольше, понадобится вода. Плоды нужно сложить в стеклянную банку (не слишком плотно, поэтому выбирайте большую емкость), залить холодной водой. Не забывайте каждые два дня менять воду тщательно промывая каждый лимон.

Целые лимоны также долго хранятся в емкости без кислорода. Для этого нужно взять достаточно большую банку, простерилизовать ее, уложить в нее плоды, поставить внутрь маленькую свечу, поджечь ее и плотно закрутить крышку. За короткие промежутки времени свеча "сожжет" весь кислород и лимоны будут храниться действительно долго.

А еще можно использовать песок, который нужно сначала хорошо высушить и насыпать в ящик тонким слоем (примерно 3 см). Далее сложить лимоны, завернутые в пергаментную бумагу. Сверху засыпать еще песком.

Лимоны можно обработать растопленным воском. Наносить его можно с помощью кисти, чтобы получился тонкий слой. Подождите, пока воск полностью застынет, а затем сложите все плоды в вентилируемый ящик.

Как сохранить разрезанный лимон

Если лимон разрезать, то он начинает очень быстро засыхать. Однако, есть три способа, чтобы его сохранить свежим немного дольше.

Срез лимона рекомендуется посыпать солью, затем перевернуть и положить на блюдце срезанной половиной вниз. Теперь плод можно убрать в амбар или в холодильник.

Можно также хранить лимоны с сахаром. Для этого плод нужно нарезать на тонкие пластинки, пересыпать каждую сахаром и сложить в контейнер. Так он будет оставаться свежим несколько дней. Тонкие пластинки можно сразу добавлять в чай.

Если у вас осталось много разрезанных лимонов, можно хранить их так. Измельчить все плоды с помощью мясорубки или блендера, смешать сахаром, а затем сложить в любую стеклянную емкость. Такая смесь будет храниться в холодильнике достаточно долго.

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