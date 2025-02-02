Россияне снова бьют по мирным населенным пунктам.

Появилась предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе Харькова в ночь на 2 февраля 2025 года.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

"Все соответствующие службы выехали на место", – говорится в сообщении.

Также информацию об ударе расширил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные по разрушениям проверяются", — отметил он.

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Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что из-за попадания "Шахеда" в Холодногорском районе частично разрушен частный дом, пожар был ликвидирован. Пострадали еще 16 домов. Погибла женщина, четыре человека ранены.

Напомним, 1 февраля враг совершил атаку на многие города Украины. Есть пострадавшие.

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