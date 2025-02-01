Подоляк сказал, что Трампу покажет разговор с Путиным

Все говорит о том, что кремлевский диктатор не намерен завершать войну.

Общение с Путиным продемонстрирует Трампу, что Россия не является адекватной страной. Российский диктатор покажет свою несостоятельность договариваться.

Об этом в эфире "Мы Украина. Эксклюзив" сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Общение с Путиным подчеркнут и для самого господина Трампа, и для его окружения, что эта страна, я имею в виду Российская Федерация, не адекватна в классическом смысле этого слова. Они даже на любое соглашение не смогут согласиться, потому что они не понимают смысла сделок как таковых", – уверяет он.

Ранее Подоляк спрогнозировал серьезные проблемы для России в случае наращивания ударов по ее территории и параллельно 6-8 месяцам "обнуления" экономики.

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