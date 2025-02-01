Удар по интернату в Судже: Генштаб сообщил, сколько людей погибло

В Судже продолжаются работы по разбору завалов и помощи пострадавшему гражданскому населению. Погибли 4 человека.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ

"В ходе работ по расчистке завалов спасена и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 — находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека — погибли", — сообщили в ГШ ВСУ.

Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.

Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже на Курщине. Почти сотня людей оказалась под завалами, среди них большинство пожилых и лежащих.

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