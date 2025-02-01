По приказу Трампа США нанесли авиаудары по Сомали

Американский президент отметил, что субботний удар является четким посланием всем желающим напасть на Соединенные Штаты.
В субботу, 1 февраля, вооруженные силы США нанесли авиаудары по Сомали, нацелившись на высокопоставленного организатора терактов "Исламского государства" и других членов этой боевой группировки.
Об этом в своей сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об атаке.
Трамп заявил, что в результате высокоточных ударов погибли многие террористы и никто из гражданских не пострадал.
В сообщении он также подверг критике своего предшественника в Белом доме Джо Байдена, который, по его словам, не смог ликвидировать этих террористов.
“Атаки уничтожили пещеры, в которых жили [террористы], никоим образом не причинив вреда мирным жителям. Наши военные годами нацеливались на планировщика атак, но Байден и его команда не действовали достаточно быстро, чтобы выполнить работу. Я да!” – написал Трамп.
Американский президент отметил, что субботний удар является четким посланием всем желающим напасть на Соединенные Штаты. "Мы найдем вас и убьем!" – сказал Трамп.
Как сообщает Reuters, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что субботние удары были нанесены в горах Голис, и по начальной оценке были убиты многие боевики. По его словам, гражданские лица не пострадали.
Гегсет сказал, что эти удары ухудшили способность "Исламского государства" планировать и совершать террористические атаки, угрожающие Соединенным Штатам, их партнерам и невинным гражданским лицам.
Офис президента Сомали сообщил, что президент Хасан Шейх Мохамуд был проинформирован об авиаударе, который, по его словам, произошел на севере Сомали.
"Мохамуд признает непреклонную поддержку Соединенных Штатов в борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении его офиса на платформе X.
Представитель офиса сомалийского президента на условиях анонимности сказал, что его правительство приветствует этот шаг.
"Сомали не может быть безопасным убежищем для террористов", — сказал чиновник, добавив, что последствия удара еще оцениваются.
Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку.
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