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По приказу Трампа США нанесли авиаудары по Сомали

По приказу Трампа США нанесли авиаудары по Сомали

Американский самолет на борту авианосца / Фото: Associated Press

Американский президент отметил, что субботний удар является четким посланием всем желающим напасть на Соединенные Штаты.

В субботу, 1 февраля, вооруженные силы США нанесли авиаудары по Сомали, нацелившись на высокопоставленного организатора терактов "Исламского государства" и других членов этой боевой группировки.

Об этом в своей сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об атаке.

Трамп заявил, что в результате высокоточных ударов погибли многие террористы и никто из гражданских не пострадал.

В сообщении он также подверг критике своего предшественника в Белом доме Джо Байдена, который, по его словам, не смог ликвидировать этих террористов.

“Атаки уничтожили пещеры, в которых жили [террористы], никоим образом не причинив вреда мирным жителям. Наши военные годами нацеливались на планировщика атак, но Байден и его команда не действовали достаточно быстро, чтобы выполнить работу. Я да!” – написал Трамп.

Американский президент отметил, что субботний удар является четким посланием всем желающим напасть на Соединенные Штаты. "Мы найдем вас и убьем!" – сказал Трамп.

Как сообщает Reuters, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что субботние удары были нанесены в горах Голис, и по начальной оценке были убиты многие боевики. По его словам, гражданские лица не пострадали.

Гегсет сказал, что эти удары ухудшили способность "Исламского государства" планировать и совершать террористические атаки, угрожающие Соединенным Штатам, их партнерам и невинным гражданским лицам.

Офис президента Сомали сообщил, что президент Хасан Шейх Мохамуд был проинформирован об авиаударе, который, по его словам, произошел на севере Сомали.

"Мохамуд признает непреклонную поддержку Соединенных Штатов в борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении его офиса на платформе X.

Представитель офиса сомалийского президента на условиях анонимности сказал, что его правительство приветствует этот шаг.

"Сомали не может быть безопасным убежищем для террористов", — сказал чиновник, добавив, что последствия удара еще оцениваются.

Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку.

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