В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку: что известно

В США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что самолет Bombardier CRJ700 совершал рейс №5342 авиакомпании American Airlines из Канзаса в Вашингтон.

Столкновение произошло в 20:53 по местному времени.

После сообщений о крушении рейсы в аэропорту имени Рейгана было остановлено, Федеральным управлением гражданской авиации США.

Полиция округа Колумбия заявила, что координирует поисково-спасательные работы в реке Потомак.

В компании Airlines сообщили, что на борту находились 60 пассажиров, а также 4 члена экипажа, их судьба пока неизвестна.

Сообщается, что самолет столкнулся с военным вертолетом.

Об авиакатастрофе проинформирован президент Дональд Трамп.

"Многие агентства сейчас работают над этим эпизодом, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент будет продолжать следить за этой ситуацией", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью FOX News, призывая общественность сохранять покой.

Ранее сообщалось, что 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее после того, как самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился в международном аэропорту "Муана".

Мы ранее информировали, что 28 января на американской авиабазе Эйельсон, расположенной в 40 километрах от города Фербенкс (Аляска), потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

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