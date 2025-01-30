В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку: что известно

Об авиакатастрофе проинформирован президент Дональд Трамп.
В США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку.
Об этом информирует CNN.
Сообщается, что самолет Bombardier CRJ700 совершал рейс №5342 авиакомпании American Airlines из Канзаса в Вашингтон.
Столкновение произошло в 20:53 по местному времени.
После сообщений о крушении рейсы в аэропорту имени Рейгана было остановлено, Федеральным управлением гражданской авиации США.
Полиция округа Колумбия заявила, что координирует поисково-спасательные работы в реке Потомак.
В компании Airlines сообщили, что на борту находились 60 пассажиров, а также 4 члена экипажа, их судьба пока неизвестна.
Сообщается, что самолет столкнулся с военным вертолетом.
Об авиакатастрофе проинформирован президент Дональд Трамп.
"Многие агентства сейчас работают над этим эпизодом, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент будет продолжать следить за этой ситуацией", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью FOX News, призывая общественность сохранять покой.
Ранее сообщалось, что 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее после того, как самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился в международном аэропорту "Муана".
Мы ранее информировали, что 28 января на американской авиабазе Эйельсон, расположенной в 40 километрах от города Фербенкс (Аляска), потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
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