Враг усилил штурмы в районе Часового Яра – Нацгвардия

За прошедшие сутки военные на Краматорском направлении отразили семь штурмовых действий врага.

Российские кафиры значительно усилили атаки на Краматорском направлении, в том числе используя большое количество пехотных групп в районе Часового Яра.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что на последней неделе, начиная с прошлой недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении, в частности в районе Часового Яра. Видим, что противник достаточно активно пытается привлекать и группы пехоты, а также кое-где бронетехнику в районе Ступочек, это южнее Часового Яра. Яру", — сказал он.

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Музычук заявил, что за прошедшие сутки военные на Краматорском направлении отразили семь штурмовых действий врага, большая часть из которых была в районе Часового Яра.

Кроме того, военный рассказал, что враг нарастил численность личного состава, вовлеченного в пехотные штурмы. Захватчики используют значительное количество мотострелковых и воздушно-десантных полков, а также батальоны специального назначения.

"Также видим, что для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем", — добавил Музычук.

Ранее сообщалось, что в Торецке и Часовом Яру идут тяжелые городские бои, сложность которых заключается в том, что Силам обороны Украины трудно отслеживать место нахождения врага.

Мы ранее информировали, что россияне повредили трубы канала Северский Донец для прохода техники во время наступления и усилили давление на ВСУ в направлении Часового Яра.

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