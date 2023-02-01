Идеальный ужин: что есть в конце дня, чтобы похудеть

Читайте в материале ТСН.ua о лучших продуктах, из которых можно приготовить вкусный и здоровый ужин и похудеть.

По мнению диетологов Лоры Бурак и Лорен Манакер, именно от ужина зависит, сможет ли человек похудеть или нет. Поэтому о ней нужно позаботиться, если вы хотите избавиться от лишних килограммов и в целом чувствовать себя здоровее.

Прежде всего, все дневные приемы пищи следует сделать более питательными, а вот ужин и перекусы в конце дня легче.

Диетологи отмечают, что вечерние порции для похудения лучше значительно сократить. Также не стоит забывать, что даже такие питательные и полезные продукты как авокадо, рыба, орехи достаточно калорийны. Потому не стоит ими злоупотреблять.

Что же тогда есть на ужин, если нужно избавиться от лишних килограмм? Лучше всего остановить свой выбор на некрахмалистых овощах, содержащих большое количество клетчатки и мало калорий. В частности, это цветная и брюссельская капуста, свекла, стручковая фасоль, брокколи, лук-порей. Можно добавить в вечерний рацион и белковую пищу. Для ужина подойдут мясо птицы, грибы, яйца и говядина.

Также важно запомнить еще одно правило. На ужин еду лучше готовить на гриле или запекать. Откажитесь от жарки, ведь оно может стать причиной лишних килограмм.

Лора и Лорен рекомендуют обратить внимание еще и на продукты с питательными углеводами. Среди них чечевица, кукуруза, киноа и фасоль.

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