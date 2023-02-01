Ідеальна вечеря: що їсти наприкінці дня, щоб схуднути

Читайте в матеріалі ТСН.ua про найкращі продукти, з яких можна приготувати смачну і здорову вечерю та ще й схуднути.

На думку дієтологинь Лори Бурак та Лорен Манакер, саме від вечері залежить, зможе людина схуднути чи ні. Тому про неї потрібно потурбуватися, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів та в цілому почуватися здоровішими.

Насамперед, всі денні приймання їжі варто зробити більш поживними, а ось вечерю та перекуси наприкінці дня — легшими.

Дієтологині наголошують, що вечірні порції для схуднення краще значно скоротити. Також не варто забувати, що навіть такі поживні та корисні продукти як авокадо, риба, горіхи є досить калорійними. Тому не варто ними зловживати.

Що ж тоді їсти на вечерю, якщо потрібно позбутися зайвих кілограм? Найкраще зупинити свій вибір на некрохмалистих овочах, які містять велику кількість клітковини та мало калорій. Зокрема, це цвітна і брюссельська капуста, буряк, стручкова квасоля, броколі, цибуля-порей. Можна додати до вечірнього раціону і білкову їжу. Для вечері підійдуть м'ясо птиці, гриби, яйця та яловичина.

Також важливо запам'ятати ще одне правило. На вечерю їжу краще готувати на грилі або запікати. Відмовтесь від смаження, адже воно може стати причиною зайвих кілограм.

Лора та Лорен рекомендують звернути увагу ще й продукти з поживними вуглеводами. Серед них сочевиця, кукурудза, кіноа та квасоля.

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