Фрукти, які допомагають схуднути

Які фрукти підходять для схуднення та допоможуть швидше спалити зайві кілограми - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дійсно існують фрукти для схуднення, які допомагають спалити жир та швидше прибрати зайві кілограми. Це пояснюється тим, що для їх перетравлення потрібно багато калорій. Тобто, вони відбирають більше калорій, ніж дають вашому організму. Багато фруктів підходить для схуднення, адже до їхнього складу входить багато натуральних цукрів, а щоб їх перетравити організм запускає досить складні процеси. Як результат - ритм метаболізму прискорюється, а жир, що накопичився в тілі, виводиться.

Які фрукти їсти, щоб схуднути

Яблука

Яблуко можна назвати справжньому природною лабораторією. До його складу входить пектин, який є дуже корисним для здоров'я:

бере участь у детоксикації організму;

це прекрасний діуретик;

в ньому багато клітковини.

Саме розчинна клітковина і допомагає розщепити та вивести з організму жир, який потрапляє разом з їжею. Також в яблуках є деякі амінокислоти, які допомагають травленню загалом. А ще навіть від одного яблука ви будете відчувати насичення, що не дасть переїсти.

Лимони

Лимон також володіє корисною властивістю спалювати жири, а тому його обов'язково потрібно додати до раціону. Завдяки лимонному соку жири розщеплюються, а тому виводяться з організму набагато легше. Також лимон допомагає покращити кровообіг, активізувати відтік лімфи та допомагає у боротьбі з целюлітом.

Якщо ви хочете отримати ефективний результат від вживання лимону, потрібно зранку натще випивати склянку теплої суміші з води та лимонного соку. Такий напій здатний покращити термогенез, завдяки якому полегшується спалювання калорій.

Грейпфрут

Це цитрусовий фрукт, який допомагає очистити організм та зменшити вагу. Також грейпфрут вживають, щоб почистити печінку. Саме цей орган відповідає за переробку жирів. А ще він допомагає покращити роботу нирок та знизити артеріальний тиск.

Якщо ви бажаєте схуднути, грейпфрут краще з'їдати на сніданок або перед лолуденком. Також не забувайте 2-3 рази на тиждень випивати склянку соку з цього фрукта.

Полуниця

Ці ягоди можна назвати ідеальними у боротьбі із зайвими кілограмами. Вона містить мінімум калорій, зате дарує відчуття насичення. Також до її складу входить багато клітковини та води, а тому вона здатна покращувати травлення.

Також в полуниці можна знайти калій, кальцій та магній. Ці три мінерали необхідні для врегулювання артеріального тиску. А завдяки тому, що ця ягода здатна прискорювати метаболізм, жир активно спалюється.

Кавун

Він чудово освіжає в спеку, а ще допомагає боротися із зайвою вагою. Незважаючи на те, що кавун досить солодкий, він має низьку енергетичну щільність. Тобто, цю ягоду можна їсти в великій кількості, не побоюючись через калорії. До його складу входить особлива амінокислота, яка допомагає окислювати жири та глюкозу, які накопичилися в організмі. А ще кавун здатний виводити токсини.

Ківі

Взагалі, всі фрукти, до складу яких входить вітамін С, здатні боротися з кілограмами. І ківі не вийняток. Якщо регулярно вживати цей фрукт, то ви запустите в організмі процес перетворення жиру в енергію.