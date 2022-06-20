Що їсти в спеку: поради лікарки

Влітку, коли надворі стає надто спекотно, варто трішки відрегулювати свій раціон. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що краще їсти в спеку.
За словами дієтологниі Оксани Скиталінської, влітку режим харчування варто трішки змінювати. Особливо, коли на вулиці 30-градусна спека.
Що потрібно пам'ятати про режим харчування
Краще перенести основне приймання їжі з обідньої пори на сніданок. Не забувайте, що він повинен містит всі необхідні для вашого організму продукти. Замість обіду дозвольте собі легкий перекус. А вечеряйте як зазвичай, але після того, як спека спаде.
Не забувайте відразу після сну випивати одну склянку води. Що було смачніше, додайте в склянку трішки яблучного чи лимонного соку.
Також випивайте склянку води перед кожним прийманням їжі (за 10-15 хвилин). Якщо ви будете дотримуватися цього простого правила, їжа буде швидше перетравлюватися. А це позитивно вплине на ваш імунітет.
Що їсти і пити в спеку
Що краще їсти в спеку:
- різні зелені листові овочі;
- всі види сезонних ягід та фруктів;
- додавийте щодня до свого раціону помідори;
- мочені яблука, квашені овочі та малосольні огірки чудово рятують від спеки;
- не забувайте про яйця та сир.
Що пити в спеку?
- кисломолочні напої без цукру;
- зелений чай, можна додавати до нього лимон або імбир.
Які продукти варто уникати, коли спекотно
- Краще уникати будь-яких солодощів, тому що вони можуть викликати процес бродіння в шлунку.
- Не варто пити солодких газованих напоїв, пакетованих соків, морсів.
- Приберіть зі свого раціону ковбаси, сосиски.
- Також намагайтесь обмежити кількість м'яса.