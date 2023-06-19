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Что есть в жару: советы врача

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
5419
Время на прочтение
2 мин
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Что есть в жару: советы врача

Что есть в жару / Фото: pixabay.com

Летом, когда на улице становится слишком жарко, стоит немного отрегулировать свой рацион. Читайте в материале ТСН.ua, что лучше есть в жару.

По словам диетолога Оксаны Скиталинской, летом режим питания стоит немного изменить. Особенно когда на улице 30-градусная жара.

Что нужно помнить о режиме питания

Лучше перенести основной прием пищи с обеда на завтрак. Не забывайте, что он должен содержать все необходимые для вашего организма продукты. Вместо обеда разрешите себе легкий перекус. А ужинайте, как обычно, но после того, как жара спадет.

Не забывайте сразу после сна выпивать один стакан воды. Чтоб было вкуснее, добавьте в стакан немного яблочного или лимонного сока.

Также выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи (за 10-15 минут). Если вы будете соблюдать это простое правило, еда будет быстрее перетравливаться. А это положительно отразится на вашем иммунитете.

Что есть и пить в жару

Что есть в жару:

  • разные зеленые листовые овощи;
  • все виды сезонных ягод и фруктов;
  • добавляйте ежедневно  в свой рацион помидоры;
  • моченые яблоки, квашеные овощи и малосольные огурцы прекрасно избавляют от жары;
  • не забывайте о яйцах и сыре.

Что пить в жару:

  • кисломолочные напитки без сахара;
  • зеленый чай, можно добавлять в него лимон или имбирь.

Каких продуктов следует избегать, когда жарко

  • лучше избегать любых сладостей, потому что они могут вызвать процесс брожения в желудке;
  • не стоит пить сладких газированных напитков, пакетированных соков, морсов;
  • уберите из рациона колбасы, сосиски;
  • также старайтесь ограничить количество мяса.

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Дата публикации
Просмотры
5419
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