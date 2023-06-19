Что есть в жару: советы врача

Летом, когда на улице становится слишком жарко, стоит немного отрегулировать свой рацион. Читайте в материале ТСН.ua, что лучше есть в жару.
По словам диетолога Оксаны Скиталинской, летом режим питания стоит немного изменить. Особенно когда на улице 30-градусная жара.
Что нужно помнить о режиме питания
Лучше перенести основной прием пищи с обеда на завтрак. Не забывайте, что он должен содержать все необходимые для вашего организма продукты. Вместо обеда разрешите себе легкий перекус. А ужинайте, как обычно, но после того, как жара спадет.
Не забывайте сразу после сна выпивать один стакан воды. Чтоб было вкуснее, добавьте в стакан немного яблочного или лимонного сока.
Также выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи (за 10-15 минут). Если вы будете соблюдать это простое правило, еда будет быстрее перетравливаться. А это положительно отразится на вашем иммунитете.
Что есть и пить в жару
Что есть в жару:
- разные зеленые листовые овощи;
- все виды сезонных ягод и фруктов;
- добавляйте ежедневно в свой рацион помидоры;
- моченые яблоки, квашеные овощи и малосольные огурцы прекрасно избавляют от жары;
- не забывайте о яйцах и сыре.
Что пить в жару:
- кисломолочные напитки без сахара;
- зеленый чай, можно добавлять в него лимон или имбирь.
Каких продуктов следует избегать, когда жарко
- лучше избегать любых сладостей, потому что они могут вызвать процесс брожения в желудке;
- не стоит пить сладких газированных напитков, пакетированных соков, морсов;
- уберите из рациона колбасы, сосиски;
- также старайтесь ограничить количество мяса.