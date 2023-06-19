Что есть в жару: советы врача

Летом, когда на улице становится слишком жарко, стоит немного отрегулировать свой рацион. Читайте в материале ТСН.ua, что лучше есть в жару.

По словам диетолога Оксаны Скиталинской, летом режим питания стоит немного изменить. Особенно когда на улице 30-градусная жара.

Что нужно помнить о режиме питания

Лучше перенести основной прием пищи с обеда на завтрак. Не забывайте, что он должен содержать все необходимые для вашего организма продукты. Вместо обеда разрешите себе легкий перекус. А ужинайте, как обычно, но после того, как жара спадет.

Не забывайте сразу после сна выпивать один стакан воды. Чтоб было вкуснее, добавьте в стакан немного яблочного или лимонного сока.

Также выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи (за 10-15 минут). Если вы будете соблюдать это простое правило, еда будет быстрее перетравливаться. А это положительно отразится на вашем иммунитете.

Что есть и пить в жару

Что есть в жару:

разные зеленые листовые овощи;

все виды сезонных ягод и фруктов;

добавляйте ежедневно в свой рацион помидоры;

моченые яблоки, квашеные овощи и малосольные огурцы прекрасно избавляют от жары;

не забывайте о яйцах и сыре.

Что пить в жару:

кисломолочные напитки без сахара;

зеленый чай, можно добавлять в него лимон или имбирь.

Каких продуктов следует избегать, когда жарко