В Беларуси заявили, что освободили политзаключенных по просьбе президента США

Диктатор Лукашенко / © Associated Press

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных, среди которых белорусский оппозиционер Сергей Тихановский. Это произошло по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт, ее цитирует телеграмм-канал «Пул Первого».

По ее словам, большинство освобожденных не являются гражданами Беларуси. В списке — два гражданина Японии, три гражданина Польши, два гражданина Латвии, а также представители Эстонии, Швеции и США.

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Также среди освобожденных несколько белорусов, которых режим осудил за «экстремистскую и террористическую деятельность». Один из них — Сергей Тихановский, проведший за решеткой более пяти лет.

«Его освобожднение приняли по гуманным соображениям — с целью воссоединения семьи», — заявила Эйсмонт.

Она также рассказала, что переговоры между Лукашенко и спецпредставителем президента США Китом Келлогом продолжались более шести часов. Обсуждали санкции, войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что Запад пытается выяснить позицию Минска по поводу возможного военного обострения после учений «Запад-2025», и в то же время предупредить о последствиях участия.

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Мы ранее информировали, что спецпредставитель США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске.