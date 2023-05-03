Уберите из рациона немедленно: названо самое вредное для здоровья масло

В украинских супермаркетах можно найти масло на любой вкус и кошелек. Оказывается, не все оно полезна здоровью. Какон лучше убрать из своего рациона питания?

Какое масло лучше не употреблять в пищу слишком часто

Для жарки большинство украинцев используют именно подсолнечное масло. Однако, оказывается, его не рекомендуется нагревать до слишком высоких температур. А наихудшим вариантом для термической обработки специалисты считают тыквенное, кукурузное, миндальное, арахисовое, горчичное, конопляное, кунжутное, льняное, рапсовое масло, масло грецкого ореха и виноградных косточек. Их нагревать нельзя ни в коем случае.

Когда такие масла нагреваются, происходит выделение веществ, повышающих риск развития опасных заболеваний. Также они могут стать причиной физических и когнитивных изменений организма.

При покупке масла следует обращать внимание на такие нюансы: чем больше оно содержит насыщенных жиров, тем лучше для здоровья. При этом полинасыщенных жиров должно быть не менее 15%. Такое масло имеет достаточно высокую температуру горения – от 160 градусов и выше.

Какое масло полезно выбирать для здоровья

Оптимальными видами масла для организма считают кокосовое, оливковое и авокадовое. Топленое сливочное масло и животные жиры также оказывают положительное влияние на здоровье.

Оливковое масло отличается высокой термостойкостью. В нем вещества не окисляются, поэтому гораздо лучше сохраняют свои полезные свойства во время нагревания.

Авокадовое масло также отличается высоким уровнем горения. Также в нем много полинасыщенных кислот.

Кокосовое масло состоит из большого количества насыщенных кислот. В частности, в нем можно обнаружить лауриновую кислоту, поэтому оно хорошо усваивается организмом.

Топленое сливочное масло отлично подходит для обжаривания и запекания в духовке. У него высокая температура горения – 250 градусов. А еще оно способствует нормализации обмена веществ.

Животные жиры содержат много насыщенных кислот. Особенно полезными считаются жиры из говядины и утки. Также следует добавить в рацион свиное сало.

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