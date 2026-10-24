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Константин Грубич наведался на могилу 17-летней дочери и растрогал признанием о потерях
Звезда поделился болезненными размышлениями о павших на войне защитниках Украины.
Украинский телеведущий Константин Грубич растрогал воспоминаниями о дочери Ольге, которая умерла в 17-летнем возрасте после ДТП.
В поминальную субботу журналист посетил могилу девушки на Лесном кладбище в Киеве и поделился размышлениями о потере близких и павших украинских защитников.
О семейном визите Грубич рассказал в своем фотоблоге. По словам телеведущего, желание посетить кладбище возникло спонтанно, а уже впоследствии он осознал, что день совпал с Дмитровской поминальной субботой.
Вместе с женой Светланой и дочерью Владой журналист пришел к могилам родных, в том числе и Оле. Однако в то же время он обратил внимание на то, как увеличилось количество украинских флагов на местах захоронений погибших военных.
«Возникло спонтанное желание побывать на кладбище. У нас такое бывает регулярно: какие-то внутренние порывы тянут туда. И уже потом выяснилось, что именно эта суббота так называемая Дмитровская или семейная, поминальная суббота, последний такой день в году. По народной традиции именно в это время посещали своих умерших, вспомнить их, помолиться, навести порядок на могилках родных. И снова я увидел то, что становится уже отдельной, болезненной реальностью нашей жизни: лес украинских флагов увеличивается в разы. Наших павших Героев становится все больше», — поделился Грубич.
Телеведущий также рассказал, почему после начала полномасштабной войны перестал посещать храмы, к которым привык раньше. Он пояснил, что не может смириться со связями Украинской православной церкви Московского патриархата с русской церковной структурой, а в Православную церковь Украины пока не присоединился, надеясь на будущее объединение.
Свой пост Грубич завершил словами памяти обо всех, кого чествуют в поминальные дни, в частности об украинских защитниках, отдавших жизнь за страну: «Но главное: своих мы вспомнили. И наших Героев, отдавших жизнь за Украину, тоже. Светлая память всем, кого сегодня поминаем».
Напомним, дочь Константина Грубича Ольга скончалась в июле 2014 года в реанимации после ДТП. Тогда 17-летнюю девушку сбил автомобиль на пешеходном переходе, когда она возвращалась домой. Водитель оставил место аварии и, по словам семьи, не понес наказание.