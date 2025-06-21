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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Келлог встретился с Лукашенко в Минске: первые подробности

На повестке переговоров делегаций были международная проблематика и в целом ситуация в мире.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко. / © Associated Press

Спецпредставитель США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске.

Об этом сообщают белорусские медиа, в частности, Пул-Первого и BELTA.

Отмечается, что встреча белорусской и американской делегаций прошла во Дворце Независимости. Лукашенко поздравил визит американцев в Беларусь и подчеркнул, что своим приездом Келлог "наделал в мире много шума".

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. Иначе чего встречаться? Если мудрствовать, хитрить друг перед другом, мы результата не достигнем", - подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко пообещал, что Келлог будет в безопасности и что больше, "за это время не произойдет ни одной эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".

Напомним, на днях Reuters сообщило, что Кит Келлог планирует посетить Беларусь. По информации издания, спецпредставитель в приватных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины”, - пишет издание со ссылкой на своих собеседников.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк цель визита Келлога объясняет тем, что американский политик ищет возможность расширить диалоговое окно с Россией.

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