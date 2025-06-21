На Харьковщине утонул автомобиль с людьми (фото)

В ДТП погибли два человека

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В Харьковской области произошло ужасное ДТП — автомобиль упал в реку. Погибли водитель и его 16-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля „ВАЗ-2110“ не справился с управлением и выехал с лесной дороги в реку. В результате падения в воду транспортного средства, 24-летний водитель и 16-летняя пассажирка погибли», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте аварии

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок Мужчина не смог пережить потерю родных.