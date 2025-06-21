ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

На Харьковщине утонул автомобиль с людьми (фото)

Водитель не справился с управлением — автомобиль перевернулся в реку. В результате погибли и водитель, и его пассажирка.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

В Харьковской области произошло ужасное ДТП — автомобиль упал в реку. Погибли водитель и его 16-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля „ВАЗ-2110“ не справился с управлением и выехал с лесной дороги в реку. В результате падения в воду транспортного средства, 24-летний водитель и 16-летняя пассажирка погибли», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии

На месте аварии

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок Мужчина не смог пережить потерю родных.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie