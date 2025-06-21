Путин в Петербурге сделал очень агрессивные заявления по Украине: при чем здесь Трамп

Владимир Путин. / © Associated Press

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На экономическом форуме в Санкт-Петербурге диктатор РФ Владимир Путин сделал самые агрессивные заявления относительно Украины за очень долгое время.

Об этом говорится в материал Sky News.

Путин подчеркнул, что считает "российский и украинский народы одной нацией". По его словам, в этом смысле "вся Украина наша".

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"Короче говоря, он говорил, что хочет все и вся", - пишет автор статьи.

Эти цинические заявления Владимира Путина стали неожиданностью, потому что резко контрастируют с недавней риторикой Кремля. С тех пор, как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва имела более мягкий и даже примирительный тон. Москва изо всех сил пыталась показать Вашингтону, что якобы заинтересована в урегулировании войны против Украины.

"Но здесь такого языка не было. Совсем наоборот. Российский президент даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине", - отметил автор статьи Айвор Беннетт.

На вопрос, как Москва отреагирует, если Киев применит грязную бомбу против российских сил, он пообещал "катастрофические" последствия для Украины.

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В Sky News подчеркивают, что бряцание ядерным оружием Кремля было почти еженедельным явлением в течение последних дней администрации Джо Байдена, но с приходом к власти Трампа такие заявления Москвы практически исчезли. Впрочем, сейчас Путин внезапно вернулся к этому.

"Это выглядело как четкое послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы огорчить Дональда Трампа", - говорится в статье.

Тем временем американский лидер, очевидно, отказался от попыток посредничества в войне, отмечает Айвор Беннетт. Впрочем, он по-прежнему стремится наладить более теплые отношения с Москвой.

Напомним, во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что Россия не требует капитуляции Украины, но ожидает признания сложившихся на фронте «реалий» . Речь идет о том, что Москва фактически требует, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий.

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Упомянул "фюрер" и о других территориальных амбициях РФ. По его словам, Москва якобы не исключает дальнейшего захвата украинских Сум. В то же время президент государства-агрессорки придумал какое-то «древнее правило», согласно которому, по его мнению, все, захваченное российской армией, переходит в собственность РФ.

Дата публикации 11:12, 21.06.25 Количество просмотров 2 Трамп разглядел «прогресс» в переговорах России и Украины, а Ирану дал две недели дедлайна