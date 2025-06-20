Путин сделал циничное заявление об оккупации Сум

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не исключает дальнейшего захвата украинских Сум российской армией.

Об этом он говорил во время выступления на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

«У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», — цинично заявил хозяин Кремля.

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При этом президент государства-агрессора придумал некое «давнее правило», по которому, по его мнению, все захваченное российской армией переходит в собственность Москвы.

«Вы знаете, у нас есть давнее правило: там, где ступает нога российского солдата, то наше», — самоуверенно и нагло заявил Путин.

Напомним, ранее на этом же форуме хозяин Кремля заявил, что Москва якобы не требует капитуляции Украины, а лишь надеется на признание потери оккупированных территорий.