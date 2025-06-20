Путин снова пугает Украину ядеркой: что на этот раз

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин снова заговорил на языке ядерного шантажа.

Об этом он сказал во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Он пригрозил «зеркальным и катастрофическим» ответом на возможные угрозы со стороны Украины.

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По словам Путина, в основе ядерной доктрины РФ заложен принцип реагирования на угрозы противника. Кремль, утверждает он, не действует на опережение, но «соответствует симметрично».

И такой ответ, подчеркнул Путин, «к сожалению, будет катастрофическим — для всей Украины».

«Я исхожу из того, что такие идеи в Украине могут появиться», — ответил он на вопрос журналиста относительно реальных разведданных, не приведя никаких доказательств или подтверждений.

Напомним, Путин также заявил, что не исключает дальнейшего захвата украинских Сум российской армией.

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«У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», — цинично заявил хозяин Кремля.

При этом президент государства-агрессорки придумал какое-то «древнее правило», согласно которому, по его мнению, все захваченное российской армией переходит в собственность Москвы.