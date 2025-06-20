Пластический хирург "резал живьем" своих пациенток и фотографировал для соцсетей

Хирургическая операция. Иллюстративное изображение / © Freepik

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В Словакии пластический хирург проводил операции на груди без анестезии. Он также фотографировал пациенток в операционной и делился фотографиями в социальных сетях.

Как сообщает издание iDnes, суд в Братиславе вынес приговор этому мужчине, который оперировал женщин без соответствующей лицензии.

Одна из пациенток фальшивого пластического хирурга рассказала, что операция длилась пять часов.

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«Я кричала от боли, потому что чувствовала все. Меня буквально резали живьем», — сказала она.

Другая пациентка перенесла операцию, которая длилась семь часов. После процедуры он отправил ее в отель, куда женщине дважды пришлось вызывать скорую помощь. За операцию по установке грудного импланта женщина заплатила 4500 евро.

Суд признал, что псевдоврач вызвал значительные осложнения и даже вред здоровью нескольких пациентов, когда выполнил несколько непрофессиональных процедур в клинике Братиславы. Фальшивый хирург работал без общего наркоза и соответствующего разрешения.

Городской суд Братиславы назначил ему три года лишения свободы. Приговор не является окончательным, потому что как обвиняемый, так и прокурор подали на него апелляции.

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Напомним, в Норвегии семейного врача осудили за изнасилование и сексуальное насилие над 94 пациентками.