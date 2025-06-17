Мальчик умер из-за заражения амебой, пожирающей мозг

Амебы. Иллюстративное изображение

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В Словакии 11-летний мальчик умер от очень редкой болезни, которую вызывает одноклеточный паразит, который встречается в почве и пресной воде. Вероятно он заразился в термальном бассейне, но результаты анализов воды еще неизвестны.

Об этом сообщает словацкое телевидение Markíza.

В прошлую субботу мальчик оказался в больнице Братиславы с поражением центральной нервной системы. Врачи вскоре диагностировали у него наеглериоз, или первичный амебный менингоэнцефалит. Его вызывает одноклеточный организм Naegleria fowleri.

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Несмотря на максимальные усилия врачей и всех медицинских работников Национального института детских болезней, которые заботились о ребенке, жизнь мальчика спасти не удалось.

Паразит, который обычно встречается в почве и пресной воде, может попасть в организм через нос во время купания, например, в термальных бассейнах. Амеба, попав в организм человека, атакует мозг, разъедает его, и инфекция часто заканчивается смертью.

Это очень редкое заболевание, сказал специалист по инфекционным заболеваниям Питер Сабака в интервью ежедневной газете Sme. По его словам, каждый год в мире регистрируется около десяти случаев.

Специалист добавил, что для того, чтобы вызвать инфекцию, паразит должен проникнуть очень глубоко в носовую полость.

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«Там он может пройти через слизистую оболочку и через кость, которая отделяет внутричерепную полость от носовой, и таким образом может развиться менингит. Он начинает размножаться в спинномозговой жидкости, вызывая сильное воспаление и отек головного мозга», — говорит врач.

Он отметил, что симптомы инфекции неспецифичны и могут включать головную боль или рвоту. Это проявляется примерно в течение недели, а затем состояние стремительно ухудшается.

Даже при надлежащем лечении, по словам экспертов, выживает лишь около трех процентов инфицированных.

Напомним, ранее в изолированном горном селе во Франции у 16 человек диагностировали очень редкое нейродегенеративное заболевание

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