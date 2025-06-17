Хлопчик помер через зараження амебою, що пожирає мозок

Амеби. Ілюстративне зображення

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У Словаччині 11-річний хлопчик помер від дуже рідкісної хвороби, яку викликає одноклітинний паразит, який трапляється в ґрунті та прісній воді. Ймовірно він заразився у термальному басейні, але результати аналізів води ще невідомі.

Про це повідомляє словацьке телебачення Markíza.

Минулої суботи хлопчик опинився в лікарні Братислави з ураженням центральної нервової системи. Лікарі невдовзі діагностували у нього наеглеріоз, або первинний амебний менінгоенцефаліт. Його викликає одноклітинний організм Naegleria fowleri.

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Незважаючи на максимальні зусилля лікарів та всіх медичних працівників Національного інституту дитячих хвороб, які піклувалися про дитину, життя хлопчика врятувати не вдалося.

Паразит, який зазвичай зустрічається в ґрунті та прісній воді, може потрапити в організм через ніс під час купання, наприклад, у термальних басейнах. Амеба, потрапивши в організм людини, атакує мозок, роз’їдає його, і інфекція часто закінчується смертю.

Це дуже рідкісне захворювання, сказав спеціаліст з інфекційних захворювань Пітер Сабака в інтерв’ю щоденній газеті Sme. За його словами, щороку у світі реєструється близько десяти випадків.

Фахівець додав, що для того, щоб викликати інфекцію, паразит повинен проникнути дуже глибоко в носову порожнину.

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«Там він може пройти через слизову оболонку та через кістку, яка відділяє внутрішньочерепну порожнину від носової, і таким чином може розвинутися менінгіт. Він починає розмножуватися в спинномозковій рідині, викликаючи сильне запалення та набряк головного мозку», — каже лікар.

Він зазначив, що симптоми інфекції неспецифічні та можуть включати головний біль або блювоту. Це проявляється приблизно протягом тижня, а потім стан стрімко погіршується.

Навіть за належного лікування, за словами експертів, виживає лише близько трьох відсотків інфікованих.

Нагадаємо, раніше в ізольованому гірському селі у Франції у 16 людей діагностували дуже рідкісне нейродегенеративне захворювання.

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