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Держдеп підтвердив загибель громадянина США у Києві
Сполучені Штати засуджують нічний напад на столицю України.
Речниця Державного департаменту Теммі Брюс підтвердила смерть громадянина США під час російської повітряної атаки на Київ у ніч проти 17 червня.
Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, передає Reuters.
При цьому вона додала, що Сполучені Штати засуджують нічний напад на Київ.
«Нам відомо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема трагічної смерті громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих», — сказала Брюс.
Вранці 17 червня про загибель 62-річного американця під час атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко, не надавши жодних подробиць.
Згодом президент України Володимир Зеленський на саміті «Великої сімки» у Канаді наголосив, що серед 15 загиблих внаслідок російського удару по столиці України був американський громадянин.
Нагадаємо, під час атаки на Київ 17 червня ворог застосував ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети.
Удар призвів до серйозних пошкоджень у різних районах столиці. У Солом’янському районі росіяни влучили у дві житлові багатоповерхівки.