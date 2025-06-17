Канада запровадила санкції проти ексдружини Путіна: кого ще додали до списку

Людмила Очеретна, ексдружина Путіна / © woman.ru

Реклама

Після завершення саміту G7 у канадській провінції Альберта уряд Канади оприлюднив новий санкційний список. До нього увійшли російські фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту, які перевозять нафту за ціною, вищою за встановлену стелю.

Про це пише російське медіа Astra.

Під канадські санкції потрапили 44 особи, серед яких:

Реклама

колишня дружина Путіна Людмила Очеретна та її чоловік Артур Очеретний;

гендиректор Маріїнського та Великого театрів, диригент Валерій Гергієв;

племінник Путіна Михайло Шеломов;

донька Бориса Єльцина Тетяна Юмашева та її чоловік Валентин Юмашев;

колишній голова «Роснано» Анатолій Чубайс;

генеральна директорка компанії InfoWatch Наталія Касперська;

колишня голова МЗС Австрії Карін Кнайсль;

колишня головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики та ексдружина мільярдера Алішера Усманова Ірина Вінер;

ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко;

голова «РусГідро» Віктор Хмарін;

пропагандистка та блогерка Христина Потупчик;

голова правління ПАТ «Газпром нафта» Олександр Дюков;

засновник АФК «Система», мільярдер Володимир Євтушенков.

Нагадаємо, під час саміту «Великої сімки» прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про суттєве посилення тиску на Росію та розширення підтримки України.

Марк Карні наголосив на важливості посилення тиску на Росію, яка «відмовилася сісти за стіл переговорів». Канада оголосила про кілька заходів, спрямованих на посилення тиску на РФ. Це включало запровадження санкцій проти понад 40 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають обходити вже наявні обмеження. Крім того, під санкції потрапили понад 200 суден «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу санкцій.