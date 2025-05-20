Британія оголосила 100 нових санкцій проти РФ: що опинилося під ударом

Велика Британія / © Getty Images

Реклама

Уряд Великої Британії 20 травня повідомив про запровадження масштабного пакета нових санкцій проти Росії, що охоплюють ключові сфери — від військово-промислового комплексу до фінансового сектору та дезінформаційних структур.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті британського уряду.

Новий санкційний список містить 100 об’єктів, серед яких компанії, організації та фізичні особи, причетні до збройної агресії Росії проти України, експорту енергоносіїв, інформаційної війни, а також обхідних схем, які дозволяють Кремлю уникати обмежень.

Реклама

«У той час як президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій«, — зазначено в заяві британського уряду.

Під санкціями — зброя, банки і «тіньовий флот»

Санкції торкнулися організацій, що забезпечують російську воєнну машину, експорт енергоносіїв та інформаційну війну, а також фінансових установ, що допомагають фінансувати війну проти України.

«Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем озброєння, включно зракетами „Іскандер“. Це захистить життя українців та нашу колективну безпеку, підриваючи російську військову машину», — заявили в уряді Великої Британії.

Також обмеження накладено на ще 14 членів Агентства соціального проєктування (SDA), яке проводить інформаційні операції Кремля, спрямовані на дестабілізацію України та інших країн: підрив суверенітету, демократії та верховенства права.

Реклама

Санкції зачіпають усі рівні організації, продовжуючи заходи, вперше запроваджені проти SDA 2024 року.

Як Британія тисне на фінансовий сектор та «тіньовий флот» РФ

Британія посилює тиск на фінансові інститути, які допомагають Росії обходити санкції, що вже існують. Новий пакет містить 46 фінансових установ, серед яких Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів.

«Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії», — наголошується в офіційній заяві.

Санкцій зазнали ще 18 суден так званого «тіньового флоту», які використовуються для перевезення російської нафти в обхід обмежень, а також обладнання, пов’язане з їхнім функціонуванням.

Реклама

Серед нових об’єктів — громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для «тіньового флоту», та двоє російських капітанів танкерів.

Цінові обмеження на нафту — ще нижчі

Британський уряд також працює з партнерами над посиленням нафтового цінового ліміту, щоб ще більше скоротити прибутки Росії від експорту.

«Ми переглядаємо рівень ціни на сиру нафту у 60 доларів США з метою зниження ліміту ближче до собівартості виробництва та удару по Путіну по його найбільш болючих доходах від нафти», — йдеться у повідомленні.

Головне — змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прокоментував нові санкції як відповідь на ескалацію з боку Кремля.

Реклама

«Ми закликаємо його негайно погодитися на повне, безумовне припинення вогню, щоб розпочати переговори про справедливий і тривалий мир», — заявив міністр.

Він підкреслив, що затягування з боку президента Росії Володимира Путіна лише посилює міжнародну рішучість підтримувати Україну.

Нагадаємо, цього ж дня Євросоюз ухвалив уже 17-й пакет санкцій проти Росії за її війну проти України. Нові обмеження стосуються майже 200 кораблів «тіньового флоту» РФ. Санкції також спрямовані проти гібридних загроз та на захист прав людини.

Зауважимо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент пригрозив Путіну новими американськими санкціями, якщо той не погодиться вести мирні переговори щодо завершення війни в Україні «в дусі доброї волі».

Реклама

Однак вже згодом, після телефонної розмови з російським диктатором 19 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти РФ, «бо є шанс» на прогрес.