Євросоюз ухвалив 17 пакет санкцій проти РФ: деталі (оновлено)

Санкції проти РФ

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Європейський Союз схвалив черговий пакет санкцій проти Росії. Він став 17-м від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Що відомо про 17 пакет санкції проти РФ

Як зазначила Каллас, санкції стосуються майже 200 кораблів тіньового флоту РФ. Крім цього, вони спрямовані проти гібридних загроз та на захист прав людини.

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Вона наголосила: розробляються додаткові санкції проти Росії.

“Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь”, — завершила голова дипломатії Євросоюзу.

Раніше йшлося про те, що так звані «нищівні санкції» не означатимуть припинення Путіним військових дій. Вони можуть лише зменшити обсяг ресурсів, доступних Путіну для продовження війни, але не для її зупинення. Як зазначив старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов, санкції можуть обмежити економічні, фінансові ресурси агресора.

Зараз ми бачимо, що темпи економічного зростання Росії сповільнилися дуже серйозно у першому кварталі 2025 року. Навіть пройшло невелике скорочення російського ВВП. Можливо, навіть це триватиме в другому кварталі.

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Навіть якщо почнеться економічна рецесія в Росії, продовжує він, і навіть якщо ці санкції призведуть до скорочення економічного потенціалу агресора ще більшою мірою, це не означатиме припинення Путіним військових дій.

«Санкції можуть лише зменшити обсяг ресурсів, доступних Путіну для продовження війни. Але не для зупинення війни. Для того, щоб зупинити війну є єдиний засіб — військова сила, військовий спротив і військовий розгром агресора. Хто це зробить? Це зроблять ЗСУ разом із партнерами, союзниками та друзями», — наголосив Ілларіонов.