Евросоюз принял 17 пакет санкций против РФ: детали (обновлено)

Санкции против РФ

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Европейский Союз принял очередной пакет санкций против России. Он стал 17-м с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.

Что известно о 17 пакете санкции против РФ

Как отметила Каллас, санкции касаются около 200 кораблей теневого флота РФ. Кроме того, они направлены против гибридных угроз и на защиту прав человека.

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Она подчеркнула: разрабатываются дополнительные санкции против России.

"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - завершила глава дипломатии Евросоюза.

Ранее речь шла о том, что так называемые «сокрушительные санкции» не будут означать прекращения Путиным военных действий . Они могут лишь уменьшить объем ресурсов, доступных Путину для продолжения войны, но не для ее остановки.

Сейчас мы видим, что темпы экономического роста России замедлились серьезно в первом квартале 2025 года. Даже прошло маленькое сокращение русского ВВП. Возможно, даже это будет продолжаться во втором квартале.

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Даже если начнется экономическая рецессия в России, продолжает он, и даже если эти санкции приведут к сокращению экономического потенциала агрессора в еще большей степени, это не будет означать прекращения Путиным военных действий.

«Санкции могут лишь снизить объем ресурсов, доступных Путину для продолжения войны. Но не для остановки войны. Для того, чтобы остановить войну, есть единственное средство — военная сила, военное сопротивление и военный разгром агрессора. Кто это сделает? Это сделают ВСУ вместе с партнерами, союзниками и друзьями», - подчеркнул Илларионов.