Британия объявила 100 новых санкций против РФ: что оказалось под ударом

Великобритания / © Getty Images

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Правительство Великобритании 20 мая сообщило о введении масштабного пакета новых санкций против России, охватывающих ключевые сферы — от военно-промышленного комплекса до финансового сектора и дезинформационных структур.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского правительства.

Новый санкционный список содержит 100 объектов, среди которых компании, организации и физические лица, причастные к вооруженной агрессии России против Украины, экспорту энергоносителей, информационной войне, а также обходным схемам, которые позволяют Кремлю избегать ограничений.

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«В то время как президент Путин безжалостно усиливает свои удары против невинных украинцев, Великобритания усиливает давление, вводя 100 новых санкций«, — говорится в заявлении британского правительства.

Под санкциями — оружие, банки и «теневой флот»

Санкции коснулись организаций, обеспечивающих российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну, а также финансовых учреждений, помогающих финансировать войну против Украины.

«Сегодняшние меры санкционируют цепи поставки смертоносных российских систем вооружения, включая ракеты „Искандер“. Это защитит жизни украинцев и нашу коллективную безопасность, подрывая российскую военную машину», — заявили в правительстве Великобритании.

Также ограничения наложены на еще 14 членов Агентства социального проектирования (SDA), которое проводит информационные операции Кремля, направленные на дестабилизацию Украины и других стран: подрыв суверенитета, демократии и верховенства права.

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Санкции затрагивают все уровни организации, продолжая меры, впервые введенные против SDA в 2024 году.

Как Британия давит на финансовый сектор и «теневой флот» РФ

Великобритания усиливает давление на финансовые институты, которые помогают России обходить уже существующие санкции. Новый пакет содержит 46 финансовых учреждений, среди которых Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов.

«Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России», — отмечается в официальном заявлении.

Санкциям подверглись еще 18 судов так называемого «теневого флота», которые используются для перевозки российской нефти в обход ограничений, а также оборудование, связанное с их функционированием.

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Среди новых объектов — гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который закупал корабли для «теневого флота», и двое российских капитанов танкеров.

Ценовые ограничения на нефть — еще ниже

Британское правительство также работает с партнерами над ужесточением нефтяного ценового лимита, чтобы еще больше сократить доходы России от экспорта.

«Мы пересматриваем уровень цены на сырую нефть в 60 долларов США с целью снижения лимита ближе к себестоимости производства и удара по Путину по его наиболее болезненным доходам от нефти», — говорится в сообщении.

Главное — заставить Путина сесть за стол переговоров

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми прокомментировал новые санкции как ответ на эскалацию со стороны Кремля.

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«Мы призываем его немедленно согласиться на полное, безусловное прекращение огня, чтобы начать переговоры о справедливом и длительном мире», — заявил министр.

Он подчеркнул, что затягивание со стороны президента России Владимира Путина лишь усиливает международную решимость поддерживать Украину.

Напомним, в этот же день Евросоюз принял уже 17-й пакет санкций против России за ее войну против Украины. Новые ограничения касаются почти 200 кораблей «теневого флота» РФ. Санкции также направлены против гибридных угроз и на защиту прав человека.

Заметим, накануне министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Путину новыми американскими санкциями, если тот не согласится вести мирные переговоры по завершению войны в Украине «в духе доброй воли».

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Однако уже потом, после телефонного разговора с российским диктатором 19 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против РФ, «потому что есть шанс» на прогресс.