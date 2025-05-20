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- Шоу-бизнес
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В купальнике, с коктейлем и в компании возлюбленного: Алессандра Амбросио отдохнула на пляже в Каннах
Модель сейчас находится в Каннах, где проходит известный международный кинофестиваль.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — прилетела во Францию, чтобы выйти на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля, который стартовал 12 мая.
Модель уже блистала перед фотографами и демонстрировала свою красивую фигуру в роскошном изумрудном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное платье-бюстье, украшенное складками и плиссировкой.
В Канны она прибыла со своим бойфрендом — Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Они уже успели попасть в объективы папарацци, когда прогуливались вместе по набережной.
Алессандра решила зря времени не терять и устроила фотосессию с бойфрендом на пляже Круазетт.
Она позировала в черном сплошном купальнике, украшенном белой вышивкой по краям.
Образ модели дополняли белые брюки и белый свитер с черными полосками, а также соломенная шляпа с ракушками и солнцезащитные очки.
Алессандра запечатлена как с чашкой кофе, так и с коктейлем «Апероль» в руке.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в гламурном платье с декольте стала гостьей гала-вечера.