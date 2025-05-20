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Дата публикации
Категория
Война
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Бельгия готовится ввести войска в Украину: когда это произойдет

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна готова отправить свои войска на Украину сразу после заключения перемирия.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Бельгии

Флаг Бельгии. / © www.pexels.com/ Lum3n.com

Бельгия заявила о готовности отправить войска в Украину сразу после достижения перемирия.

Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен, выступая в Брюсселе.

"Мы готовы присоединиться к "коалиции желающих" под руководством Великобритании и Франции и начать миссию на территории Украины сразу после прекращения огня", - отметил Франкен.

Ранее агентство AFP сообщало, что к участию в подобной инициативе после установления режима тишины также готовы Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Название шестой страны не разглашалось.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что европейские лидеры сейчас не обсуждают вопрос введения миротворческих войск в Украину, потому что все их усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы добиться безусловного прекращения огня со стороны России.

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