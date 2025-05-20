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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1985
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1 хв

Бельгія готується ввести війська до України: коли саме це відбудеться

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна готова відправити свої війська до України одразу після укладення перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Бельгії

Прапор Бельгії. / © www.pexels.com/ Lum3n.com

Бельгія заявила про готовність відправити війська до України одразу після досягнення перемир’я.

Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен під час виступу в Брюсселі.

“Ми готові долучитися до “коаліції охочих” під проводом Великої Британії та Франції та розпочати місію на території України одразу після припинення вогню”, — зазначив Франкен.

Раніше агентство AFP повідомляло, що до участі в подібній ініціативі після встановлення режиму тиші також готові Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Назва шостої країни не розголошувалася.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомляв, що європейські лідери зараз не обговорюють питання введення миротворчих військ в Україну, тому що всі їхні зусилля нині зосереджені на тому, щоб досягти безумовного припинення вогню з боку Росії.

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