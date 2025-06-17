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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Канада ввела санкции против экс-жены Путина: кого еще добавили в список

Канада ввела масштабные санкции. Под ограничения попали экс-жена Путина, Чубайс, Гергиев и «теневой флот» РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Людмила Очеретная эксдружина Путина

Людмила Очеретная, экс-жена Путина / © woman.ru

После завершения саммита G7 в канадской провинции Альберта правительство Канады обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские физические и юридические лица, а также суда так называемого теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Об этом пишет российское медиа Astra.

Под канадские санкции попали 44 человека, среди которых:

  • бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;

  • гендиректор Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев;

  • племянник Путина Михаил Шеломов;

  • дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев;

  • бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;

  • генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;

  • бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;

  • бывшая главная тренер сборной России по художественной гимнастике и экс-жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер;

  • ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;

  • глава «РусГидро» Виктор Хмарин;

  • пропагандистка и блогерша Кристина Потупчик;

  • глава правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков;

  • основатель АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков.

Напомним, во время саммита «Большой семерки» премьер-министр Канады Марк Карни объявил о существенном усилении давления на Россию и расширении поддержки Украины.

Марк Карни отметил важность усиления давления на Россию, которая «отказалась сесть за стол переговоров». Канада объявила о нескольких мерах, направленных на усиление давления на РФ. Это включало введение санкций против более 40 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают обходить уже существующие ограничения. Кроме того, под санкции попали более 200 судов «теневого флота», который Россия использует для обхода санкций.

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Дата публикации
Количество просмотров
543
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