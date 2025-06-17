Канада ввела санкции против экс-жены Путина: кого еще добавили в список

Людмила Очеретная, экс-жена Путина / © woman.ru

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После завершения саммита G7 в канадской провинции Альберта правительство Канады обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские физические и юридические лица, а также суда так называемого теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Об этом пишет российское медиа Astra.

Под канадские санкции попали 44 человека, среди которых:

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бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;

гендиректор Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев;

племянник Путина Михаил Шеломов;

дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев;

бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;

генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;

бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;

бывшая главная тренер сборной России по художественной гимнастике и экс-жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер;

ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;

глава «РусГидро» Виктор Хмарин;

пропагандистка и блогерша Кристина Потупчик;

глава правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков;

основатель АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков.

Напомним, во время саммита «Большой семерки» премьер-министр Канады Марк Карни объявил о существенном усилении давления на Россию и расширении поддержки Украины.

Марк Карни отметил важность усиления давления на Россию, которая «отказалась сесть за стол переговоров». Канада объявила о нескольких мерах, направленных на усиление давления на РФ. Это включало введение санкций против более 40 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают обходить уже существующие ограничения. Кроме того, под санкции попали более 200 судов «теневого флота», который Россия использует для обхода санкций.