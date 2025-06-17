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Канада ввела санкции против экс-жены Путина: кого еще добавили в список
Канада ввела масштабные санкции. Под ограничения попали экс-жена Путина, Чубайс, Гергиев и «теневой флот» РФ.
После завершения саммита G7 в канадской провинции Альберта правительство Канады обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские физические и юридические лица, а также суда так называемого теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.
Об этом пишет российское медиа Astra.
Под канадские санкции попали 44 человека, среди которых:
бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
гендиректор Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев;
племянник Путина Михаил Шеломов;
дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев;
бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
бывшая главная тренер сборной России по художественной гимнастике и экс-жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер;
ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;
глава «РусГидро» Виктор Хмарин;
пропагандистка и блогерша Кристина Потупчик;
глава правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков;
основатель АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков.
Напомним, во время саммита «Большой семерки» премьер-министр Канады Марк Карни объявил о существенном усилении давления на Россию и расширении поддержки Украины.
Марк Карни отметил важность усиления давления на Россию, которая «отказалась сесть за стол переговоров». Канада объявила о нескольких мерах, направленных на усиление давления на РФ. Это включало введение санкций против более 40 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают обходить уже существующие ограничения. Кроме того, под санкции попали более 200 судов «теневого флота», который Россия использует для обхода санкций.