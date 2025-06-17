В России избили дипломата ЕС: что об этом известно

Флаг ЕС / © unsplash.com

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Во Владивостоке в конце мая была избита сотрудница представительства ЕС в России. Около 7:00 утра 26 мая дипломат вышел из гостиницы на прогулку, когда перед ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Они стали угрожать ей и избивать. После инцидента женщину увезли из России.

Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза.

Пока неизвестно, кем были нападающие. Европейские дипломаты подозревают, что это были сотрудники ФСБ. 17 июня в Москве состоялось совещание представителей разных стран ЕС для обсуждения этого инцидента.

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Имя дипломатки не разглашается. Известно только, что она гражданка Румынии. Ее сопровождала коллега из Франции.

Представитель ЕС Анитта Хиппер в комментарии для Spiegel просто ответила, что они осуждают любое насилие против дипломатов ЕС: «Мы вызвали представителя России в Бельгии для разъяснений. Безопасность персонала имеет первостепенное значение, и мы будем продолжать пересматривать защиту нашего дипломатического персонала».

Напомним, Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти. из России до конца 2027 года.

Согласно официальному предложению новые контракты на импорт российского газа подпадут под запрет от 1 января 2026 года.

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