Помощь ЕС для Украины значительно возросла: удалось ли восполнить пробел в поставках США

Военная помощь для Украины / © ТСН.ua

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Украина недавно получила значительно больше помощи от Европы, чем в начале 2025 года, тогда как США с февраля не предоставляли Киеву никакой помощи.

Об этом говорится в актуальном анализе Института мировой экономики (IfW) в городе Киль, сообщает Die Zeit.

По данным института, в марте и апреле военная, финансовая и гуманитарная помощь для Украины от Европы достигла около 20,2 млрд евро. Для сравнения: в январе и феврале эта сумма составляла примерно 6,7 млрд евро.

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Отмечается, что в то же время США с февраля не предоставляли Украине никакой помощи.

«Это впечатляет, что Европе удалось заполнить этот пробел», – прокомментировал руководитель проекта Кристоф Требеш.

Однако, по его словам, еще предстоит выяснить, идет ли речь о временном росте.

Немецкое издание также отметило, что с января по апрель 2025 года объем помощи ФРГ для Украины достиг 650 млн евро, что составляет снижение примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Напомним, в начале мая еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС может нарастить объемы военной помощи Украине, если США откажутся продолжать это делать. Один из вариантов — закупка вооружения непосредственно у украинских производителей.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца, Европа не сможет полностью компенсировать поддержку США для Украины. По его словам, для достижения мира требуется предоставление американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил, что без помощи от США государству было бы очень сложно жить и бороться за жизнь. Он надеется договориться о покупке вооружения у Соединенных Штатов во время встречи с президентом страны Дональдом Трампом.