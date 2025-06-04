Нидерланды передадут Украине более 100 военно-морских судов

Многофункциональный корабль ВМС Нидерландов / © Associated Press

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Нидерланды выделят новый пакет военной помощи для Украины, в который войдет более 100 единиц морской техники: военные корабли, патрульные и транспортные катера, перехватчики и суда специального назначения. Общая стоимость пакета — 400 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», передает «Европейская правда»

Кроме того, Украина получит более 50 морских беспилотников и широкий спектр вооружения и технических средств.

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Также в пакет войдет финансирование образовательных программ для подготовки украинских специалистов, подчеркнул Брекельманс.

«Это комплексная поддержка, направленная на укрепление морской безопасности Украины. Мы наблюдаем рост угрозы со стороны России — как в акватории Черного моря, так и вблизи Херсона. Украине очень важно иметь возможность защитить себя», — сказал министр обороны Нидерландов.

По итогам заседания «Рамштайн» министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Нидерланды официально взяли на себя обязательства предоставить помощь на 400 млн. евро, в которую войдет военно-морская техника.

Напомним, 4 июня состоялось 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Впервые встреча проходила без участия министра обороны США. Какую помощь союзники выделят Украине — читайте в материале ТСН.ua

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