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Нидерланды передадут Украине более 100 военно-морских судов
Общая стоимость пакета военной помощи - 400 млн евро.
Нидерланды выделят новый пакет военной помощи для Украины, в который войдет более 100 единиц морской техники: военные корабли, патрульные и транспортные катера, перехватчики и суда специального назначения. Общая стоимость пакета — 400 млн евро.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», передает «Европейская правда»
Кроме того, Украина получит более 50 морских беспилотников и широкий спектр вооружения и технических средств.
Также в пакет войдет финансирование образовательных программ для подготовки украинских специалистов, подчеркнул Брекельманс.
«Это комплексная поддержка, направленная на укрепление морской безопасности Украины. Мы наблюдаем рост угрозы со стороны России — как в акватории Черного моря, так и вблизи Херсона. Украине очень важно иметь возможность защитить себя», — сказал министр обороны Нидерландов.
По итогам заседания «Рамштайн» министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Нидерланды официально взяли на себя обязательства предоставить помощь на 400 млн. евро, в которую войдет военно-морская техника.
Напомним, 4 июня состоялось 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Впервые встреча проходила без участия министра обороны США. Какую помощь союзники выделят Украине — читайте в материале ТСН.ua