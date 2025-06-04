Нідерланди передадуть Україні понад 100 військово-морських суден

Багатофункціональний корабель ВМС Нідерландів / © Associated Press

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Нідерланди виділять новий пакет військової допомоги для України, до якого увійде понад 100 одиниць морської техніки: військові кораблі, патрульні та транспортні катери, перехоплювачі та судна спеціального призначення. Загальна вартість пакету — 400 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Європейська правда».

Крім того, Україна отримає понад 50 морських безпілотників та широкий спектр озброєння та технічних засобів.

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Також у пакет увійде фінансування освітніх програм для підготовки українських фахівців, наголосив Брекельманс.

«Це комплексна підтримка, спрямована на зміцнення морської безпеки України. Ми спостерігаємо зростання загрози з боку Росії — як в акваторії Чорного моря, так і поблизу Херсона. Україні дуже важливо мати можливість захистити себе», — сказав міністр оборони Нідерландів.

За підсумками засідання «Рамштайну» міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що Нідерланди офіційно взяли на себе зобов’язання надати допомогу на 400 млн. євро, до якої увійде військово-морська техніка.

Нагадаємо, 4 червня відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Вперше зустріч проходила без участі міністра оборони США. Яку допомогу союзники виділять Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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