Засідання "Рамштайну" у Брюсселі: яку допомогу виділять Україні

28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» / © Associated Press

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У Брюсселі 4 червня відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Вперше зустріч проходила без участі міністра оборони США, оскільки Сполучені Штати передали керівництво групою Великій Британії та Німеччині.

Про що домовилися учасники зустрічі та яку допомогу виділять Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що обговорювали учасники Рамштайну

Президент України Володимир Зеленський долучився до зустрічі онлайн. Під час свого виступу він наголосив на необхідності посилення постачання ракет і систем протиповітряної оборони, особливо систем Patriot. Зеленський закликав пришвидшення поставок ракет і комплексів ППО.

Зеленський також розповів про проведення переговорів щодо локалізації виробництва систем ППО NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших в Україні, закликавши партнерів до спільних інвестицій у виробництво озброєння на території України.

Зокрема, глава держави закликав пришвидшити «Коаліцію охочих» пришвидшити координацію пошуку рішень задля запобігання поширенню або повторному початку війни.

Про що домовилися союзники

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров під час пресконференції в Брюсселі 4 червня оголосив про нову ініціативу спільного виробництва зброї з європейськими партнерами, пише New Voice.

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Він заявив, що українські оборонні підприємства, які розгортають виробництво в Європі, будуть постачати свою продукцію для потреб ЗСУ на весь період війни.

«Ми домовилися з партнерами про те, що виробництво за кордоном українських компаній буде надано назад Україні — поки триватиме війна. Ми ще не затвердили назву, але поки що називаємо це Ramstein Investment for Industries, що є стратегічним зрушенням. Тому країни-члени можуть побудувати великі підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах», — заявив Умєров.

Умєров підкреслив, що ця ініціатива може отримати фінансування до 150 мільярдів євро в рамках європейської програми SAFE.

Нові пакети допомоги для України

Як повідомив Рустем Умєров, Велика Британія надасть рекордну допомогу на постачання дронів — 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році.

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Як зазначив голова Міноборони України, загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

Бельгія щорічно виділятиме допомогу Україні в розмірі один мільярд євро до 2029 року. Також країна незабаром передасть протимінний корабель.

Норвегія виділить 700 мільйонів доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також 50 мільйонів доларів — до фонду NSATU Trust Fund.

Канада виділить 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також передасть броньовані машини Coyote та Bison.

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На міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України Швеція виділить 440 мільйонів євро.

Кораблі та морські дрони від Нідерландів

Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро, який включатиме понад 100 кораблів різних типів та 50 морських дронів. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс перед засіданням Контактної групи з оборони України у Брюсселі, повідомляє видання WNL.

Допомога охоплюватиме патрульні та транспортні катери, кораблі спеціальних операцій, перехоплювачі, а також морські безпілотники, системи озброєння, датчики та запасні частини. Окрім техніки, Нідерланди інвестують 20 мільйонів євро у навчальний центр у Румунії для підготовки українських морських піхотинців, передає Укрінформ.

Брекельманс підкреслив, що ця допомога спрямована на протидію російській загрозі у Чорному морі та на дніпровському напрямку. Він також запевнив, що внутрішня політична ситуація в Нідерландах, зокрема нещодавня відставка уряду, не вплине на підтримку України. Країна продовжує свої зобов’язання, включаючи постачання винищувачів F-16 та артилерії.

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ППО від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі «Рамштайн» оголосив про запуск ініціативу «Негайні дії з протиповітряної оборони», до якої вже готові приєднатися Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина, про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Пісторіус зазначив, що Німеччина вже передала Україні 25% власних систем Patriot, і наразі не має можливості надати додаткові. Однак уряд активно шукає варіанти закупівлі цих комплексів у партнерів для подальшої передачі Україні, передає Укрінформ.

«Ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість, і чекати на поставки від виробника ми не можемо — це займає надто багато часу», — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 27-ма зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Відбулося у Брюсселі 11 квітня.

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