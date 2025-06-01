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Велика Британія зробила послання Путіну
Велика Британія посилює стримування через засвоєні уроки війни Росії проти України.
Міністр оборони Великої Британії надіслав «послання» Володимиру Путіну. Наразі уряд наполягає на переозброєнні країни.
Про це заявив Джон Гілі, виступаючи в Sunday Morning With Trevor Phillips.
Зокремо, уряд має намір придбати до 7000 далекобійних ракет, ракет та безпілотників у рамках Стратегічного огляду оборони сера Кіра Стармера.
В огляді буде рекомендовано «постійно активні» виробничі потужності для боєприпасів, спираючись на уроки, отримані під час війни в Україні.
Це сталося після того, як британські заводи повільно розширювалися після того, як попит на боєприпаси зріс після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
«Послання Путіну полягає в тому, що ми серйозно ставимося до нашої оборони. Ми посилюємо наше стримування», — наголосив він.
За його словами, відкриття нових заводів очікується «дуже скоро».
«І в нас вже є потужні заводи з виробництва боєприпасів у кожній частині Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Інвестиції, які ми робимо, також сприятимуть створенню робочих місць у цих районах», — завершив Гілі.
Раніше йшлося про те, що Велика Британія має допомогти Україні з ядерною зброєю.
«Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках Угоди про стратегічне партнерство, — полковник британської армії Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки», — йдеться у дописі полковника британської армії у відставці Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки.