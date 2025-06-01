Велика Британія зробила послання Путіну

Прапор Великої Британії / © pixabay.com

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Міністр оборони Великої Британії надіслав «послання» Володимиру Путіну. Наразі уряд наполягає на переозброєнні країни.

Про це заявив Джон Гілі, виступаючи в Sunday Morning With Trevor Phillips.

Зокремо, уряд має намір придбати до 7000 далекобійних ракет, ракет та безпілотників у рамках Стратегічного огляду оборони сера Кіра Стармера.

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В огляді буде рекомендовано «постійно активні» виробничі потужності для боєприпасів, спираючись на уроки, отримані під час війни в Україні.

Це сталося після того, як британські заводи повільно розширювалися після того, як попит на боєприпаси зріс після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

«Послання Путіну полягає в тому, що ми серйозно ставимося до нашої оборони. Ми посилюємо наше стримування», — наголосив він.

За його словами, відкриття нових заводів очікується «дуже скоро».

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«І в нас вже є потужні заводи з виробництва боєприпасів у кожній частині Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Інвестиції, які ми робимо, також сприятимуть створенню робочих місць у цих районах», — завершив Гілі.

Раніше йшлося про те, що Велика Британія має допомогти Україні з ядерною зброєю.

«Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках Угоди про стратегічне партнерство, — полковник британської армії Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки», — йдеться у дописі полковника британської армії у відставці Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки.